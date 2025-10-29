Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители начали внимание к подозреваемому из-за конфликта с бывшей сожительницей. Из-за ревности он устроил пожар в съемной квартире и похитил имущество женщины.

Во время осмотра его телефонов обнаружили видео со злонамеренными действиями сексуального характера относительно малолетнего мальчика, который является сыном бывшей партнерши.

Мужчине поставлено в известность о подозрении по статьям относительно сексуального насилия над малолетним, поджога и кражи имущества. Он находится под стражей, а санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

