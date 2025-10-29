11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 12:46

В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком

29 октября 2025, 12:46
Фото: Киевская городская прокуратура
Ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры сообщили о подозрении мужчине и отмечают серьезность преступления

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители начали внимание к подозреваемому из-за конфликта с бывшей сожительницей. Из-за ревности он устроил пожар в съемной квартире и похитил имущество женщины.

Во время осмотра его телефонов обнаружили видео со злонамеренными действиями сексуального характера относительно малолетнего мальчика, который является сыном бывшей партнерши.

Мужчине поставлено в известность о подозрении по статьям относительно сексуального насилия над малолетним, поджога и кражи имущества. Он находится под стражей, а санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили 48-летнего мужчину, который принуждал детей к созданию порнографии. Следствие установило, что он из-за соцсетей угрожал насилием и заставил 13-летнюю девочку из Днепропетровщины участвовать в создании фото и видео сексуального характера.

криминал насилие Киев Турция ребенок несовершеннолетний
