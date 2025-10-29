В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
Ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры сообщили о подозрении мужчине и отмечают серьезность преступления
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители начали внимание к подозреваемому из-за конфликта с бывшей сожительницей. Из-за ревности он устроил пожар в съемной квартире и похитил имущество женщины.
Во время осмотра его телефонов обнаружили видео со злонамеренными действиями сексуального характера относительно малолетнего мальчика, который является сыном бывшей партнерши.
Мужчине поставлено в известность о подозрении по статьям относительно сексуального насилия над малолетним, поджога и кражи имущества. Он находится под стражей, а санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
