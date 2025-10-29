Фото: Офіс Генерального прокурора

Іноземець поширював несанкціоновану інформацію про Сили оборони України в умовах воєнного стану, за що йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Згідно зі слідством, чоловік прибув до України у січні 2024 року та спочатку працював інструктором для українських військовослужбовців у Миколаєві, а пізніше – у одному з прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року він припинив викладацьку діяльність та переїхав до Одеси, де налагодив контакт із представником російської спецслужби та погодився передавати відомості військового характеру за гроші.

Серед зафіксованих фактів – передача у травні 2025 року координат дислокації українських підрозділів, фотографій навчальних об'єктів та інформації про військовослужбовців, що дозволяла їх ідентифікувати.

Затримали громадянина Великої Британії

Аналіз листування підтвердив, що він виконував інші завдання на користь спецслужб РФ, зокрема збирав відомості про об'єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливого використання вибухівки та намагався налагодити доступ до командування підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Сьогодні суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування триває, його проводять слідчі СБУ за оперативного супроводу підрозділів контррозвідки.

Нагадаємо, агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.