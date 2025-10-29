13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 13:13

У Києві викрили британського інструктора, який передавав дані про українські війська за $6000

29 жовтня 2025, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Іноземець поширював несанкціоновану інформацію про Сили оборони України в умовах воєнного стану, за що йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Згідно зі слідством, чоловік прибув до України у січні 2024 року та спочатку працював інструктором для українських військовослужбовців у Миколаєві, а пізніше – у одному з прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року він припинив викладацьку діяльність та переїхав до Одеси, де налагодив контакт із представником російської спецслужби та погодився передавати відомості військового характеру за гроші.

Серед зафіксованих фактів – передача у травні 2025 року координат дислокації українських підрозділів, фотографій навчальних об'єктів та інформації про військовослужбовців, що дозволяла їх ідентифікувати.

Затримали громадянина Великої Британії

Аналіз листування підтвердив, що він виконував інші завдання на користь спецслужб РФ, зокрема збирав відомості про об'єкти в Одесі, вів перемовини щодо можливого використання вибухівки та намагався налагодити доступ до командування підрозділів. За одне з таких завдань він отримав 6000 доларів США.

Сьогодні суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування триває, його проводять слідчі СБУ за оперативного супроводу підрозділів контррозвідки.

Нагадаємо, агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Київ шпіони затримання Великобританія інструктори
У Києві 39-річного громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 12:46
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
29 жовтня 2025, 11:33
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині
29 жовтня 2025, 15:50
Привласнення майна заводу "Арсенал" у Києві: експосадовиці оголосили підозру
29 жовтня 2025, 15:42
Документалка "Куба і Аляска" харківських парамедикинь здобула нагороду в Італії
29 жовтня 2025, 15:20
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино: обіг – близько 83 млн грн
29 жовтня 2025, 15:15
Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду
29 жовтня 2025, 15:11
На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000
29 жовтня 2025, 14:58
Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині
29 жовтня 2025, 14:56
На Закарпатті 59-річний водій збив пішохода: чоловік загинув на місці
29 жовтня 2025, 14:40
На Харківщині підприємці і влада обговорять розвиток економіки регіону
29 жовтня 2025, 14:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »