11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 12:46

У Києві 39-річного громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком

29 жовтня 2025, 12:46
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловіку та наголошують на серйозності злочину

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали увагу до підозрюваного через конфлікт із колишньою співмешканкою. Через ревнощі він влаштував пожежу в орендованій квартирі та викрав майно жінки.

Під час огляду його телефонів виявили відео зі зловмисними діями сексуального характеру щодо малолітнього хлопчика, який є сином колишньої партнерки.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтями щодо сексуального насильства над малолітнім, підпалу та крадіжки майна. Він перебуває під вартою, а санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили 48-річного чоловіка, який примушував дітей до створення порнографії. Слідство встановило, що він через соцмережі погрожував насильством та змусив 13-річну дівчинку з Дніпропетровщини брати участь у створенні фото і відео сексуального характеру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал насильство Київ Туреччина дитина неповнолітній
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: поранені співробітники і дитина
29 жовтня 2025, 11:52
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
29 жовтня 2025, 11:33
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У Києві викрили британського інструктора, який передавав дані про українські війська за $6000
29 жовтня 2025, 13:13
Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
29 жовтня 2025, 13:07
Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49
Після Львова – Івано-Франківськ просить присвоїти Фаріон звання Героя України
29 жовтня 2025, 12:46
На Черкащині засудили військовослужбовця до 10 років за замах на вбивство двох неповнолітніх
29 жовтня 2025, 12:33
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29 жовтня 2025, 12:17
На Закарпатті посадовець ТЦК "допомагав" військовим утекти з частини – справа передана до суду
29 жовтня 2025, 12:14
Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ
29 жовтня 2025, 11:57
"Пряник і батіг": як Трамп готує Кремль до жорстких санкцій
29 жовтня 2025, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »