Ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловіку та наголошують на серйозності злочину

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали увагу до підозрюваного через конфлікт із колишньою співмешканкою. Через ревнощі він влаштував пожежу в орендованій квартирі та викрав майно жінки.

Під час огляду його телефонів виявили відео зі зловмисними діями сексуального характеру щодо малолітнього хлопчика, який є сином колишньої партнерки.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтями щодо сексуального насильства над малолітнім, підпалу та крадіжки майна. Він перебуває під вартою, а санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

