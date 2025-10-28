15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 15:14

У Києві судитимуть шахраїв, які розраховувалися фальшивими $15 тис. при купівлі iPhone

Фото: БЕБ
Групу шахраїв звинувачують у збуті підроблених доларів під час купівлі смартфонів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві завершили досудове розслідування у кримінальній справі та направили до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували збут підроблених доларів під час купівлі мобільних телефонів.

За даними слідства, фігуранти знаходили продавців iPhone через онлайн-платформи оголошень і розраховувалися з ними фальшивими купюрами під час особистих зустрічей. Жертви не одразу помічали підробку, оскільки зовні гроші виглядали справжніми, а для підтвердження їх автентичності потрібне спеціальне обладнання в банках чи фінансових установах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 15 тисяч доларів США з ознаками підробки. Крім того, у ході досудового розслідування потерпілі отримали відшкодування завданих матеріальних збитків.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду, де групі осіб загрожує кримінальна відповідальність за шахрайство з використанням підробленої валюти.

Нагадаємо, митники з 19 по 26 вересня вилучили понад 400 смартфонів Apple, які намагалися нелегально ввезти в Україну. Фахівці наголошують, що частина товару з'явилася ще до офіційного релізу iPhone 17 на українському ринку, що викликає занепокоєння щодо масштабів контрабанди.

