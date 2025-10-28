Фото: БЕБ

Групу шахраїв звинувачують у збуті підроблених доларів під час купівлі смартфонів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві завершили досудове розслідування у кримінальній справі та направили до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували збут підроблених доларів під час купівлі мобільних телефонів.

За даними слідства, фігуранти знаходили продавців iPhone через онлайн-платформи оголошень і розраховувалися з ними фальшивими купюрами під час особистих зустрічей. Жертви не одразу помічали підробку, оскільки зовні гроші виглядали справжніми, а для підтвердження їх автентичності потрібне спеціальне обладнання в банках чи фінансових установах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 15 тисяч доларів США з ознаками підробки. Крім того, у ході досудового розслідування потерпілі отримали відшкодування завданих матеріальних збитків.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду, де групі осіб загрожує кримінальна відповідальність за шахрайство з використанням підробленої валюти.

