Смерть мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК Києва: адвокат оприлюднив висновок судмедекспертизи
Смерть мобілізованого Романа Сопіна у Києві пов’язують із травмою тупим предметом
Про це повідомляє ведуча, журналістка 24 каналу Дарина Трунова, передає RegioNews.
Судово-медична експертиза встановила, що смерть мобілізованого Романа Сопіна спричинила травма тупим предметом. За висновком адвоката, саме вона призвела до черепно-мозкової травми, що стала фатальною для чоловіка.
Хлопець загинув у територіальному центрі комплектування у Києві. За даними свідків, його "бусифікували", а вже наступного дня він опинився в комі з проламаним черепом. Представники військових заявляли, що мобілізований просто "впав та вдарився", проте врятувати Романа не вдалося, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Журналістка Дарина Трунова уточнила на своїй сторінці у Facebook, що висновок експертизи підтверджує травму тупим предметом. Вона закликала колег звернути увагу на цей факт і очікує офіційних коментарів від Київського міського ТЦК, військових підрозділів та правоохоронних органів.
Розслідування триває. У справі задіяні військова прокуратура, ДБР та поліція. Слідчі встановлюють обставини інциденту та з’ясовують, чи були причетні інші особи. Експерти і юристи продовжують вивчати матеріали справи, аби дати точну оцінку події.
Раніше повідомлялося, в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.