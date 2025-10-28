Фото: ілюстративне

Про це повідомляє ведуча, журналістка 24 каналу Дарина Трунова, передає RegioNews.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть мобілізованого Романа Сопіна спричинила травма тупим предметом. За висновком адвоката, саме вона призвела до черепно-мозкової травми, що стала фатальною для чоловіка.

У Києві загинув мобілізований Роман Сопін

Хлопець загинув у територіальному центрі комплектування у Києві. За даними свідків, його "бусифікували", а вже наступного дня він опинився в комі з проламаним черепом. Представники військових заявляли, що мобілізований просто "впав та вдарився", проте врятувати Романа не вдалося, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Розслідування триває за участю військової прокуратури та ДБР

Журналістка Дарина Трунова уточнила на своїй сторінці у Facebook, що висновок експертизи підтверджує травму тупим предметом. Вона закликала колег звернути увагу на цей факт і очікує офіційних коментарів від Київського міського ТЦК, військових підрозділів та правоохоронних органів.

Розслідування триває. У справі задіяні військова прокуратура, ДБР та поліція. Слідчі встановлюють обставини інциденту та з’ясовують, чи були причетні інші особи. Експерти і юристи продовжують вивчати матеріали справи, аби дати точну оцінку події.

Раніше повідомлялося, в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.