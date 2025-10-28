14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 14:21

Смерть мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК Києва: адвокат оприлюднив висновок судмедекспертизи

28 жовтня 2025, 14:21
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Смерть мобілізованого Романа Сопіна у Києві пов’язують із травмою тупим предметом

Про це повідомляє ведуча, журналістка 24 каналу Дарина Трунова, передає RegioNews.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть мобілізованого Романа Сопіна спричинила травма тупим предметом. За висновком адвоката, саме вона призвела до черепно-мозкової травми, що стала фатальною для чоловіка.

У Києві загинув мобілізований Роман Сопін

Хлопець загинув у територіальному центрі комплектування у Києві. За даними свідків, його "бусифікували", а вже наступного дня він опинився в комі з проламаним черепом. Представники військових заявляли, що мобілізований просто "впав та вдарився", проте врятувати Романа не вдалося, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Розслідування триває за участю військової прокуратури та ДБР

Журналістка Дарина Трунова уточнила на своїй сторінці у Facebook, що висновок експертизи підтверджує травму тупим предметом. Вона закликала колег звернути увагу на цей факт і очікує офіційних коментарів від Київського міського ТЦК, військових підрозділів та правоохоронних органів.

Розслідування триває. У справі задіяні військова прокуратура, ДБР та поліція. Слідчі встановлюють обставини інциденту та з’ясовують, чи були причетні інші особи. Експерти і юристи продовжують вивчати матеріали справи, аби дати точну оцінку події.

Раніше повідомлялося, в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ смерть мобілізація ТЦК травма висновок черепно-мозкова травма судмедекспертиза
У столиці чоловік підпалив військові авто за вказівкою РФ: йому світить до 10 років
28 жовтня 2025, 11:22
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ
28 жовтня 2025, 10:58
У Києві пʼяний чоловік влаштував стрілянину біля будинку: є поранені перехожі
28 жовтня 2025, 10:50
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Матір залишила дітей самих: у Миколаєві загинули хлопчик та дівчинка
28 жовтня 2025, 15:01
В Україні з’явиться "чорний список" банківських клієнтів: кого внесуть і які будуть обмеження
28 жовтня 2025, 15:00
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
28 жовтня 2025, 14:57
На Львівщині 13-річний водій потрапив у ДТП: постраждав і він, і його 11-річний пасажир
28 жовтня 2025, 14:55
Мер Віталій Кличко повідомив дату початку опалювального сезону у Києві
28 жовтня 2025, 14:38
У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина
28 жовтня 2025, 14:35
Переможець шкільних олімпіад з хімії створив нарколабораторію у Вінниці
28 жовтня 2025, 14:35
Вкрали українське зерно: СБУ повідомила про підозру заступнику міністра РФ
28 жовтня 2025, 14:14
На Львівщині зупинили канал контрабанди наркотиків із Польщі: вилучено 27 кг на 42 млн грн
28 жовтня 2025, 13:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »