28 октября 2025, 10:50

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу у дома: есть раненые прохожие

28 октября 2025, 10:50
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате стрельбы пострадали два человека

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло поздно вечером возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза. Мужчина в компании знакомых выпивал алкоголь и провоцировал конфликт с прохожими.

Во время ссоры злоумышленник достал пистолет и стал размахивать. Впоследствии он произвел выстрелы в сторону двух прохожих (мужчины 39 и 37 лет). В результате стрельбы один пострадавший получил огнестрельное ранение ноги, а другой – ранение живота.

Злоумышленник после этого скрылся, но его задержали. Стрелком оказался 40-летний житель Киева. Теперь ему объяви о подозрении. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

