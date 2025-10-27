В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина упал на колеи: обошлось без трагедии

Сегодня, 27 октября, на станции метро «Оболонь» в Киеве мужчина случайно упал на рельсы. Несмотря на опасную ситуацию, трагедии удалось избежать

Об этом сообщает полиция Киевского метрополитена , передает RegioNews.

Мужчина 1973 года рождения (52 года) упал по собственной неосторожности.

Пострадавший сразу был передан медикам, подозревается перелом руки. Правоохранители уточнили, что противоправных действий в его отношении не было, и свидетели подтвердили отсутствие постороннего вмешательства.

Из-за инцидента в соцсетях появились сообщения о возможных задержках движения поездов на синей ветке метро. Официально в метрополитене заверили, что серьезных сбоев в графике не было, а движение поездов возобновилось без осложнений.

Напомним, недавно в столице было временно изменено движение поездов на красной линии метро из-за попадания человека на пути на станции "Днепр".