21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 19:42

В Киеве на станции метро "Оболонь" мужчина упал на колеи: обошлось без трагедии

27 октября 2025, 19:42
Сегодня, 27 октября, на станции метро «Оболонь» в Киеве мужчина случайно упал на рельсы. Несмотря на опасную ситуацию, трагедии удалось избежать

Об этом сообщает полиция Киевского метрополитена , передает RegioNews.

Мужчина 1973 года рождения (52 года) упал по собственной неосторожности.

Пострадавший сразу был передан медикам, подозревается перелом руки. Правоохранители уточнили, что противоправных действий в его отношении не было, и свидетели подтвердили отсутствие постороннего вмешательства.

Из-за инцидента в соцсетях появились сообщения о возможных задержках движения поездов на синей ветке метро. Официально в метрополитене заверили, что серьезных сбоев в графике не было, а движение поездов возобновилось без осложнений.

Напомним, недавно в столице было временно изменено движение поездов на красной линии метро из-за попадания человека на пути на станции "Днепр".

метро Киев
27 октября 2025
07 августа 2025
