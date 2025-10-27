У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 28 жовтня, в столиці діятимуть погодинні відключення світла за графіками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили у відомстві, відключати електроенергію в Києві планують таким чином:

1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;

1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;

2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;

2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;

3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;

4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;

4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;

5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;

5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;

6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;

6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.

Як повідомлялось, після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Подекуди ціни зросли до 61%.