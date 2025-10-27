У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
У вівторок, 28 жовтня, в столиці діятимуть погодинні відключення світла за графіками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили у відомстві, відключати електроенергію в Києві планують таким чином:
1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;
2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;
6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.
Як повідомлялось, після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Подекуди ціни зросли до 61%.