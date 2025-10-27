21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 22:05

У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла

27 жовтня 2025, 22:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 28 жовтня, в столиці діятимуть погодинні відключення світла за графіками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили у відомстві, відключати електроенергію в Києві планують таким чином:

1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;

1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;

2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;

2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;

3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;

4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;

4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;

5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;

5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;

6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;

6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.

Як повідомлялось, після атак РФ на енергосистему в Україні різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Подекуди ціни зросли до 61%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ електроенергія відключення світла ДТЕК графіки відключення світла
У Києві на станції метро "Оболонь" чоловік впав на колії: обійшлося без трагедії
27 жовтня 2025, 19:42
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 15:25
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57
Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51
Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47
В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
27 жовтня 2025, 22:39
Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10
Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
27 жовтня 2025, 21:49
Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »