У Києві на станції метро "Оболонь" чоловік впав на колії: обійшлося без трагедії

Сьогодні, 27 жовтня, на станції метро «Оболонь» у Києві чоловік випадково впав на колії. Попри небезпечну ситуацію, трагедії вдалося уникнути

Про це повідомляє поліція Київського метрополітену, передає RegioNews.

Чоловік 1973 року народження (52 роки) впав через власну необережність.

Постраждалого одразу передали медикам, підозрюється перелом руки. Правоохоронці уточнили, що протиправних дій стосовно нього не було, і свідки підтвердили відсутність стороннього втручання.

Через інцидент у соцмережах з’явилися повідомлення про можливі затримки руху потягів на синій гілці метро. Офіційно в метрополітені запевнили, що серйозних збоїв у графіку не було, а рух потягів відновився без ускладнень.

Нагадаємо, нещодавно у столиці було тимчасово змінено рух поїздів на червоній лінії метро через потрапляння людини на колії на станції "Дніпро".