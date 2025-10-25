До ліквідації пожеж у Києві залучили авіацію та безпілотники
До гасіння пожеж у столиці, які виникли внаслідок атаки РФ, залучена авіація ДСНС, робототехніка і безпілотні системи
Як передає RegioNews, про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі марафону Суспільного.
За його словами, станом на ранок 25 жовтня ускладнень немає.
"Єдине, що складне – це площа пожеж. Площа пожеж велика, але в нас є вся необхідна техніка і кількість людей, щоб максимально швидко ліквідувати загоряння", – повідомив Петров.
Місця ворожих ударів обстежували піротехніки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Водночас рятувальники застерігають, що на локаціях можуть залишатися небезпечні уламки, тому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки.
Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни знову атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять осіб.