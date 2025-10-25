09:22  25 жовтня
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
12:39  25 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
25 жовтня 2025, 10:53

До ліквідації пожеж у Києві залучили авіацію та безпілотники

25 жовтня 2025, 10:53
фото: ДСНС
До гасіння пожеж у столиці, які виникли внаслідок атаки РФ, залучена авіація ДСНС, робототехніка і безпілотні системи

Як передає RegioNews, про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі марафону Суспільного.

За його словами, станом на ранок 25 жовтня ускладнень немає.

"Єдине, що складне – це площа пожеж. Площа пожеж велика, але в нас є вся необхідна техніка і кількість людей, щоб максимально швидко ліквідувати загоряння", – повідомив Петров.

Місця ворожих ударів обстежували піротехніки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Водночас рятувальники застерігають, що на локаціях можуть залишатися небезпечні уламки, тому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни знову атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять осіб.

З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47
Від зустрічі Трамп-Сі наша війна залежить набагато більше, ніж від зустрічі Трамп-Путін
25 жовтня 2025, 13:31
РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
25 жовтня 2025, 12:39
У Резерв+ можна буде отримати нові відстрочки
25 жовтня 2025, 11:25
Стало відомо, коли Україна знову перейде на зимовий час
25 жовтня 2025, 10:29
Чому потрібно опублікувати плівки Міндіча
25 жовтня 2025, 09:49
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
25 жовтня 2025, 09:22
Гумористка Яна Глущенко розповіла, скільки грошей вона витрачає на освіту свого сина
25 жовтня 2025, 01:50
"Який чудовий хлопчина": співачка Оля Полякова зізналась, як заробляє на життя чоловік її доньки
25 жовтня 2025, 01:30
