До ліквідації пожеж у Києві залучили авіацію та безпілотники

фото: ДСНС

До гасіння пожеж у столиці, які виникли внаслідок атаки РФ, залучена авіація ДСНС, робототехніка і безпілотні системи

Як передає RegioNews, про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі марафону Суспільного.

За його словами, станом на ранок 25 жовтня ускладнень немає.

"Єдине, що складне – це площа пожеж. Площа пожеж велика, але в нас є вся необхідна техніка і кількість людей, щоб максимально швидко ліквідувати загоряння", – повідомив Петров.

Місця ворожих ударів обстежували піротехніки на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Водночас рятувальники застерігають, що на локаціях можуть залишатися небезпечні уламки, тому необхідно дотримуватися всіх правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни знову атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять осіб.