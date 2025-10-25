Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
У ніч на 25 жовтня росіяни знову атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять осіб
Як передає RegioNews, про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
"Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, внаслідок нічної атаки РФ 25 жовтня є руйнування у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.
Раніше народний депутат України Василь Мокан заявив, що нові КАБи здатні досягати околиць Києва. За його словами, Росія збільшила дальність дії таких бомб завдяки новим модулям, що дозволяє їм досягати приблизно 200 км.
