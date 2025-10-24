У Києві хлопцю "пробили" голову під час "бусифікації", він помер у лікарні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила журналістка Дарина Трунова.

"Якби я не чула цю історію особисто і це не були б мої друзі, то не повірила б, що таке можливо. Тому прошу розголосу! Отже. Моїх друзів сина Олег Сопин та Larisa Sopina сина мобілізували. Ну як, не можна казати "бусифікували", але так і було", – написала вона.

Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. У цей час він проходив ВЛК. Наступного дня батькам вже подзвонили з лікарні, що у хлопця закрита черепномозкова травма настільки серйозна, що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа.

Згодом стало відомо, що хлопець помер в лікарні.

