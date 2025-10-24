12:59  24 жовтня
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 10:42

У Києві хлопцю "пробили" голову під час "бусифікації", він помер у лікарні

24 жовтня 2025, 10:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці під час мобілізації побили хлопця

Як передає RegioNews, про це повідомила журналістка Дарина Трунова.

"Якби я не чула цю історію особисто і це не були б мої друзі, то не повірила б, що таке можливо. Тому прошу розголосу! Отже. Моїх друзів сина Олег Сопин та Larisa Sopina сина мобілізували. Ну як, не можна казати "бусифікували", але так і було", – написала вона.

Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. У цей час він проходив ВЛК. Наступного дня батькам вже подзвонили з лікарні, що у хлопця закрита черепномозкова травма настільки серйозна, що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа.

Згодом стало відомо, що хлопець помер в лікарні.

Нагадаємо, двох поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК у Києві, відправили під цілодобовий домашній арешт.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
