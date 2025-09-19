Фото: поліція

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На Великій Кільцевій зіткнулися автомобілі Volkswagen та Toyota. Від удару Toyota влетіла у відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. Водій автівки, 28-річний чоловік, загинув на місці.

На місці аварії працюють слідчі, які встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 18 вересня на Львівщині мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом. Від отриманих травм 50-річний мотоцикліст загинув на місці.