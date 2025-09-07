Свириденко показала, як виглядає будівля Кабміну після російської атаки

фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр показала будинок уряду, який 7 вересня вперше з початку війни був пошкоджений під час російської атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Юлії Свириденко у Facebook.

За її словами, ніхто не постраждав, а пожежу вже загасили.

Вона додала, що робота Кабміну не буде зупинена через руйнування.

"Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні. Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках", – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, у неділю, 7 вересня, в Києві після російської атаки загорілась будівля Кабміну. Також пошкоджено декілька будинків.