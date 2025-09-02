13:51  02 вересня
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
02 вересня 2025, 14:11

У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка

02 вересня 2025, 14:11
Фото: ілюстративне
На території дитячого садка, який наразі зачинений на ремонт, виявили уламки збитого безпілотного літального апарата

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

На місце виїхали екстрені служби для обстеження та ліквідації наслідків.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що атака ворожих БПЛА на столицю тривала декілька годин. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони над лівим берегом та центром міста.

Влада Києва попереджає про небезпеку падіння уламків та наголошує на необхідності дотримання правил безпеки.

Нагадуємо, Київ протягом трьох годин зазнавав атаки ворожих БпЛА, а мешканців столиці закликали залишатися в укриттях. Після завершення обстрілів правоохоронці перевірили Дніпровський район і виявили уламки збитого безпілотника.

Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
02 вересня 2025, 13:26
Київ під атакою "Шахедів": БпЛА атакують столицю вже три години
02 вересня 2025, 12:35
Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині
02 вересня 2025, 10:43
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07
На Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могилу військового
02 вересня 2025, 14:55
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
02 вересня 2025, 14:33
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто
02 вересня 2025, 14:24
Все навколо палало: росіяни накрили Донеччину вогнем
02 вересня 2025, 14:15
Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників
02 вересня 2025, 14:06
Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34
