У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка

Фото: ілюстративне

На території дитячого садка, який наразі зачинений на ремонт, виявили уламки збитого безпілотного літального апарата

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

На місце виїхали екстрені служби для обстеження та ліквідації наслідків.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що атака ворожих БПЛА на столицю тривала декілька годин. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони над лівим берегом та центром міста.

Влада Києва попереджає про небезпеку падіння уламків та наголошує на необхідності дотримання правил безпеки.

Нагадуємо, Київ протягом трьох годин зазнавав атаки ворожих БпЛА, а мешканців столиці закликали залишатися в укриттях. Після завершення обстрілів правоохоронці перевірили Дніпровський район і виявили уламки збитого безпілотника.