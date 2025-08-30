10:37  30 серпня
30 серпня 2025, 12:15

У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми

30 серпня 2025, 12:15
Фото: Національна поліція
 У Києві чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за жорстокий напад на жінку. Причиною агресії стало звичайне зауваження щодо його поведінки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як встановило слідство, інцидент стався у березні цього року в Дніпровському районі столиці.

27-річна мешканка багатоповерхівки зробила зауваження незнайомцю, який голосно грюкав у двері квартири її сусідки. У відповідь чоловік витягнув ніж та завдав жінці кілька проникаючих ударів у живіт.

Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували. Поліція оперативно затримала 52-річного зловмисника.

Справу розглядав Дніпровський районний суд міста Києва. За результатами розгляду, чоловіка визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ).

Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі поліція розслідує випадок умисного вбивства, що стався в ніч на 22 серпня. Близько опівночі до спецлінії 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка в обласному центрі. Постраждалий помер дорогою до лікарні, незважаючи на спроби медиків врятувати його життя.

