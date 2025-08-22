Фото: КМДА

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Від ранку суботи водії транспортних засобів зможуть користуватися усіма смугами в обох напрямках. Йдеться про ділянку від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів, де облаштовано по чотири смуги, включно з окремими для громадського транспорту та велосипедистів. Далі рух здійснюватиметься по дві смуги.

Подільський міст відкриють для руху в обох напрямках

Крім того, запрацюють обидві частини новозбудованого тунелю. На самому мосту облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною протяжністю понад 11 кілометрів. Для комфорту пасажирів також передбачені окремі смуги для громадського транспорту.

На мосту облаштовані велодоріжки та смуги для транспорту

У рамках проєкту встановлено додатковий світлофор на перехресті траси Подільського мостового переходу та вулиці Центральна Садова, що передбачає нову схему руху. Завершено облаштування транспортно-пересадочного вузла, який з’єднає швидкісний трамвай та міську електричку.

Подільський міст вважається одним із найбільших інфраструктурних проєктів країни. Його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Наразі дорожники проводять заключні технічні роботи, аби об’єкт міг повноцінно функціонувати для різних видів транспорту.

Раніше повідомлялося, на Подільсько-Воскресенському мосту відновилися будівельні роботи після тривалої паузи. Тоді зазначалося, що на об’єкт вже спрямували перші 4,5 млн грн із передбачених 19,5 млн грн державного фінансування.