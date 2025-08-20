Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який викрав у знайомого альбом із рідкісними монетами та макет пістолета. Загальна вартість викраденого майна перевищує 330 тисяч гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській. Зловмисник, пербуваючи в гостях, скористався тим, що господар знаходився в іншій кімнаті, і вкрав колекцію монет, до якої входили нумізматичні раритети античності та середньовіччя.

У той же день правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Вилучене майно повернули власнику.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

