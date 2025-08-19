13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 13:15

У Києві судитимуть жінку за самовільне зайняття ділянки землі та будівництво біля озера "Заплавне"

19 серпня 2025, 13:15
Фото: Київська міська прокуратура
Жінка постане перед судом за самовільне захоплення земельної ділянки природно-заповідного фонду та незаконне будівництво

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві до суду скерували обвинувальний акт стосовно жінки, яка самовільно зайняла земельну ділянку поблизу озера "Заплавне" та намагалася розпочати на ній будівництво. За даними Дарницької окружної прокуратури, мова йде про територію природно-заповідного фонду у Дарницькому районі столиці.

За версією слідства, обвинувачена використала підроблені документи для оформлення права власності на нібито існуючий будинок. Насправді будинку на цій ділянці ніколи не було. Під виглядом цього об’єкта жінка оформила земельну ділянку та отримала для неї кадастровий номер, що свідчить про підготовку до незаконного привласнення землі.

Щоб приховати протиправні наміри, на ділянці розпочали будівництво "будинку". Його наявність мала легітимізувати отримання права власності на землю. Такі дії кваліфікують як самовільне будівництво на земельній ділянці природно-заповідного фонду та виготовлення й використання підроблених документів.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України та ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Раніше повідомлялося, Верховний Суд скасував право приватного товариства на гідротехнічні споруди, повернувши набережну Дніпра у комунальну власність. Тепер доступ до прибережної зони відкритий для всіх мешканців столиці.

земля дільниця незаконне будівництво природно-заповідний фонд суд Озеро прибережна зона Київ
