12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 15:35

У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу

07 серпня 2025, 15:35
Фото: Нацполіція
Правоохоронці оголосили про підозру чиновнику. Зазначається, що він закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, навесні 2024 року один із департаментів Київводоканалу, який був підконтрольний чиновнику, сформував річну потребу матеріалів. На підставі цього було оголошено тендер для проведення відкритих торгів.

Переможцем стала приватна компанія, з якою згодом Київводоканал уклав договір щодо закупівлі асфальтобетонної суміші на суму понад 8 мільйонів гривень.

"Втім з’ясувалось, що тендерна пропозиція підрядника була суттєва завищена, а підозрюваний при затвердженні документації не перевірив ринкові ціни на товар, допустивши завищення його вартості на суму близько пів мільйона гривень", - кажуть правоохоронці.

Тепер заступник директора Київводоканалу отримав підозру.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть керівника підприємства. Його звинувачують в розтраті понад 754 тисяч гривень. Ці гроші виділялись на ремонт укриття восени 2022 року.

На Прикарпатті викрили розкрадання коштів у дитячому садку
07 серпня 2025, 00:30
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
07 серпня 2025
