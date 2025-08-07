Фото: Нацполіція

Правоохоронці оголосили про підозру чиновнику. Зазначається, що він закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, навесні 2024 року один із департаментів Київводоканалу, який був підконтрольний чиновнику, сформував річну потребу матеріалів. На підставі цього було оголошено тендер для проведення відкритих торгів.

Переможцем стала приватна компанія, з якою згодом Київводоканал уклав договір щодо закупівлі асфальтобетонної суміші на суму понад 8 мільйонів гривень.

"Втім з’ясувалось, що тендерна пропозиція підрядника була суттєва завищена, а підозрюваний при затвердженні документації не перевірив ринкові ціни на товар, допустивши завищення його вартості на суму близько пів мільйона гривень", - кажуть правоохоронці.

Тепер заступник директора Київводоканалу отримав підозру.

