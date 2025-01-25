Гарик Корогодский советует президенту не увольнять Кирилла Фесика

Гарик Корогодский

Глава Оболонской РГА в Киеве Кирилл Фесик, которого могут в ближайшее время уволить, пытается любыми способами повлиять на решение президента Владимира Зеленского

Чиновник подключил в свою защиту ряд лидеров общественного мнения, в частности, эпатажного бизнесмена Гарика Корогодского, у которого на территории Оболонского района столицы расположены два торговых центра "Dream town".

На фоне анонсированных кадровых чисток среди глав райгосадминистраций в городе Киев предприниматель заявил, что поменять можно кого-угодно, однако не нужно трогать то, что работает, имея в виду Кирилла Фесика. Мол, пишет Корогодский, глава Оболонской РГА "работает добротно" и "делает много хороших дел".

Кирилл Фесик

При этом Кирилл Фесик не раз становился фигурантом ряда антикоррупционных журналистских расследований, в частности, из-за своих тесных связей с беглым депутатом Владиславом Трубицыным. Его, напомним, подозревают в получении 1,4 млн грн взятки за решение вопросов размещения МАФов в Киеве, а также в вымогательстве взятки за назначение директора "Житнего рынка" в столице. Депутат был задержан следователями в кабинете того сама Кирилла Фесика. В настоящее время Трубицын лишен мандата депутата, объявлен в международный розыск и, по информации нашего издания, скрывается в Израиле под другим именем Арон Трубицын.

Как ранее рассказал изданию RegioNews один из киевских предпринимателей, депутат и чиновник совместно использовали свои полномочия, чтобы получать "дополнительную прибыль" от местного бизнеса. В Киевсовете даже ранее обращались к президенту с просьбой проверить компетентность Кирилла Фесика в должности главы РГА.

Отметим, что после ряда коррупционных скандалов Фесик вышел из списка основателей и владельцев благотворительного фонда "Рідна Оболонь", который они в свое время основали с Трубицыным. Данный Фонд попал в скандал после ряда благотворительных аукционов, когда его учредители не смогли отчитаться о том, куда же были потрачены все собранные средства. После этого Фонд сменил свое название и адрес регистрации.

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