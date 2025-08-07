12:43  07 серпня
07 серпня 2025, 11:22

У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА

07 серпня 2025, 11:22
В столиці з початку 2023 року досі не відновили жодного житлового будинку, пошкодженого внаслідок російських обстрілів

Про це в прямому ефірі заявив голова Оболонської районної державної адміністрації Сергій Фесик, передає RegioNews.

За словами посадовця, у місті є проблеми з відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок ворожих атак. Зокрема, мешканці Голосіївського району скаржаться, що майже два роки після лютневих обстрілів 2023 року залишаються без необхідної допомоги. Йдеться не лише про будівельні роботи, а й про компенсації, забезпечення тимчасовим житлом або підтримку з боку міської влади.

Фесик наголосив, що в деяких випадках люди живуть у пошкоджених помешканнях або змушені орендувати житло за власний рахунок. Водночас конкретні терміни щодо початку ремонтів або джерела фінансування наразі не озвучуються.

Раніше повідомлялося, Кирило Фесик разом із депутатом Київради Владиславом Трубіциним, фігурував у матеріалах щодо можливого тиску на місцевий бізнес. За словами одного з київських підприємців, обидва чиновники могли використовувати свої адміністративні ресурси для отримання "додаткового прибутку" від приватного сектору району. У зв’язку з цим в Київраді навіть надсилали звернення до Президента з проханням перевірити доцільність перебування Фесика на займаній посаді.

Крім того, після кількох корупційних скандалів він вийшов зі складу засновників благодійного фонду "Рідна Оболонь", який раніше створював разом із Трубіциним. Згодом фонд змінив як назву, так і юридичну адресу.

Свого часу Фесик був одним із ймовірних кандидатів на звільнення з посади. Проте, за деякими оцінками, йому вдалося зберегти вплив завдяки підтримці публічних осіб. Зокрема, одним із його захисників публічно виступав бізнесмен Гарік Корогодський.

Україна війна Київ компенсація відновлення відновлення житла зруйновані будинки
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
