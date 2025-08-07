Скріншот із відео

В столиці з початку 2023 року досі не відновили жодного житлового будинку, пошкодженого внаслідок російських обстрілів

Про це в прямому ефірі заявив голова Оболонської районної державної адміністрації Сергій Фесик, передає RegioNews.

За словами посадовця, у місті є проблеми з відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок ворожих атак. Зокрема, мешканці Голосіївського району скаржаться, що майже два роки після лютневих обстрілів 2023 року залишаються без необхідної допомоги. Йдеться не лише про будівельні роботи, а й про компенсації, забезпечення тимчасовим житлом або підтримку з боку міської влади.

Фесик наголосив, що в деяких випадках люди живуть у пошкоджених помешканнях або змушені орендувати житло за власний рахунок. Водночас конкретні терміни щодо початку ремонтів або джерела фінансування наразі не озвучуються.

Раніше повідомлялося, Кирило Фесик разом із депутатом Київради Владиславом Трубіциним, фігурував у матеріалах щодо можливого тиску на місцевий бізнес. За словами одного з київських підприємців, обидва чиновники могли використовувати свої адміністративні ресурси для отримання "додаткового прибутку" від приватного сектору району. У зв’язку з цим в Київраді навіть надсилали звернення до Президента з проханням перевірити доцільність перебування Фесика на займаній посаді.

Крім того, після кількох корупційних скандалів він вийшов зі складу засновників благодійного фонду "Рідна Оболонь", який раніше створював разом із Трубіциним. Згодом фонд змінив як назву, так і юридичну адресу.

Свого часу Фесик був одним із ймовірних кандидатів на звільнення з посади. Проте, за деякими оцінками, йому вдалося зберегти вплив завдяки підтримці публічних осіб. Зокрема, одним із його захисників публічно виступав бізнесмен Гарік Корогодський.