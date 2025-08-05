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05 августа 2025, 15:00

В Киеве задержали дельца, обещавшего за $15 тысяч продлить срок действия группы инвалидности

05 августа 2025, 15:00
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Фото: ОГП
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В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, организовавшего "бизнес" на оформлении инвалидности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина пообещал киевлянину с инвалидностью, срок которой истекает в августе 2025 года, помочь продлить группу за 15 тысяч долларов. Для этого он предлагал заключить декларацию с "нужным" врачом, пройти МСЭК и получить необходимое заключение. Это позволило бы официально получить отсрочку от мобилизации и выехать за границу.

Посредник пытался быть очень осторожным: работал только с проверенными клиентами, которых рекомендовали знакомые.

После получения денег фигуранта задержали.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки через границу).

Мужчину взяли под стражу с залогом 908 тыс. грн. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, организованную 49-летним киевлянином. За 5500 долларов злоумышленник предлагал военнообязанным помощь в побеге из Украины под видом волонтеров в военной форме.

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Киев взятка задержание выезд за границу инвалидность
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