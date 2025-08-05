Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 23 года, подозреваемых в совершении сексуального преступления в отношении 12-летнего ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Подозреваемым инкриминируют действия по 4-й части статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за сексуальные действия в отношении лица до 14 лет.

Согласно материалам досудебного расследования, двое молодых людей познакомились с 12-летней девушкой на Крещатике, когда та прогуливалась с подругой. Воспользовавшись доверием ребенка, злоумышленники завели несовершеннолетнюю в подъезд дома на Печерске, где совершили преступление. Один из подозреваемых имеет иностранное гражданство.

Задержание подозреваемых произошло по статье 208 УПК РФ. В судебном заседании просили суд применить содержание под арестом без залога.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, в столице прокуратура расследует еще одно резонансное дело против несовершеннолетнего ребенка. 38-летний мужчина изнасиловал собственную 14-летнюю дочь, угрожая ей ножом и пистолетом.