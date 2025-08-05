Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На почве ревности 23-летний мужчина бросил гранату во двор своего 21-летнего "соперника".

Согласно информации правоохранителей, молодой человек приехал в дом оппонента, после чего бросил взрывное устройство через забор в направлении автомобиля BMW, принадлежащего потерпевшему. После этого он скрылся с места происшествия.

Взрыв нанес значительные повреждения: автомобиль был уничтожен, выбиты стекла в окнах дома, а также пострадал фасад хозяйственного здания на территории.

Полиция оперативно задержала подозреваемого. Согласно действующему законодательству ему грозит до 9 лет лишения свободы за совершение преступления с использованием взрывных устройств.

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