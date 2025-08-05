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05 серпня 2025, 14:42

У Обухівському районі Києва 23-річний "ревнивець" кинув гранату у двір суперника

05 серпня 2025, 14:42
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Фото: Національна поліція України
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Через ревнощі чоловік кинув гранату у двір суперника

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На ґрунті ревнощів 23-річний чоловік кинув гранату у двір свого 21-річного "суперника".

За інформацією правоохоронців, молодик приїхав до будинку опонента, після чого кинув вибуховий пристрій через паркан у напрямку автомобіля BMW, який належить потерпілому. Після цього він втік з місця події.

Вибух спричинив значні пошкодження: автомобіль був знищений, вибито скло у вікнах будинку, а також постраждав фасад господарчої будівлі на території.

Поліція оперативно затримала підозрюваного. За чинним законодавством, йому загрожує до 9 років позбавлення волі за вчинення злочину з використанням вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялося, в Луцьку між подружжям виник конфлікт після спільного вживання алкоголю. В результаті сварки 50-річний чоловік побив і задушив свою дружину.

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