Фото: Національна поліція України

Через ревнощі чоловік кинув гранату у двір суперника

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На ґрунті ревнощів 23-річний чоловік кинув гранату у двір свого 21-річного "суперника".

За інформацією правоохоронців, молодик приїхав до будинку опонента, після чого кинув вибуховий пристрій через паркан у напрямку автомобіля BMW, який належить потерпілому. Після цього він втік з місця події.

Вибух спричинив значні пошкодження: автомобіль був знищений, вибито скло у вікнах будинку, а також постраждав фасад господарчої будівлі на території.

Поліція оперативно затримала підозрюваного. За чинним законодавством, йому загрожує до 9 років позбавлення волі за вчинення злочину з використанням вибухових пристроїв.

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