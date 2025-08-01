Фото: ГСЧС

Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов в Святошинском районе Киева после российского удара в ночь на 31 июля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Таким образом, количество погибших в Киеве увеличилось до 28 человек, среди них три ребенка – 2, 6 и 17 лет. Пострадали 159 человек, в том числе 16 детей.

Работы продолжаются. Информация обновляется.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Ранения получили десятки человек. Ранее сообщалось о 27 погибших.

В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия. В городе объявлен День траура.