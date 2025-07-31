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В Киеве в пятницу, 1 июля, будут отменены все развлекательные мероприятия. В городе будет День траура

Об этом сообщает городской голова, передает RegioNews.

По словам Виталия Кличко, 1 августа в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу в ночь на 31 июля. Все развлекательные мероприятия будут запретными.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", – написал мэр Киева.

Напомним, в Киеве продолжаются спасательные работы после атаки россиян. Спасатели сообщали, что число погибших возросло до 11 человек. Среди жертв тоже мальчик шести лет.