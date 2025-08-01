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01 августа 2025, 10:45

На Днепропетровщине из-под завалов достали двоих детей: 4-летний мальчик в тяжелом состоянии

01 августа 2025, 10:45
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фото: Днепропетровская ОВА
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В результате ночной российской атаки по Синельниковскому району Днепропетровской области пострадали двое детей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, 4-летнего мальчика и 15-летнюю девочку достали из-под завалов разрушенного дома в Покровской общине. Их госпитализировали.

Как рассказали врачи, состояние мальчика тяжелое. Девочка находится в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов пострадала 35-летняя женщина.

В Синельниковском районе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры: занялись несколько очагов пожаров.

Пламя охватило два фермерских хозяйства, здание лицея, почтовое отделение и частное домовладение.

Напомним, 1 августа оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона и убили маму троих детей.

Впоследствии стало известно, что травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 года рождения. Дети – это девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Сейчас они находятся в больнице. У них диагностировали острии реакции на стресс. Их жизни угрозы нет.

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