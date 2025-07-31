В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину

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Авария с пострадавшими произошла вечером 29 июля по улице Гоголя в Миргороде. Пешеходам понадобилась медицинская помощь

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 21:45 Mercedes Benz наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по "зебре".

"В результате ДТП 17-летний парень и 39-летняя женщина получили телесные повреждения. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 25-летний водитель. В настоящее время продолжаются следственные действия.