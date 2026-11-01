Из-за российских обстрелов в Киеве ввели экстренные отключения света

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В субботу, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали постоянные российские обстрелы энергетической инфраструктуры

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews.

По информации компании, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

В ДТЭК заверили, что прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в жилище киевлян.

Как известно, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.

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