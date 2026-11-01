В Ровенской области после ночной атаки поврежден жилой дом (Обновлено)
Ночью 1 ноября на территории Острожской общины на Ровенщине в результате вражеской атаки поврежден жилой дом
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По его словам, в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны отражали воздушные атаки противника.
В то же время избежать последствий вражеских обстрелов не удалось. В результате атаки в Острожчине возник пожар, который уже локализовали.
По данным ГСЧС, площадь возгорания составляла 100 кв. м. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Напомним, 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области. Погиб 42-летний мужчина из Хмельнитчины.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Политический кризис в Польше: параллели с украинским опытом 2007 года
01 ноября 2026, 12:14Россия атаковала энергетику Житомирской области: обесточено более 650 населенных пунктов
01 ноября 2026, 11:59На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб
01 ноября 2026, 11:40Россия атаковала Украину 433 дронами: есть попадания на 16 локациях
01 ноября 2026, 11:21Из-за российских обстрелов в Киеве ввели экстренные отключения света
01 ноября 2026, 10:46Россияне атаковали Сумщину: пострадали шесть гражданских
01 ноября 2026, 10:292100 оккупантов, 944 БпЛА и 16 артсистем: потери России за сутки
01 ноября 2026, 10:14В Киевской области столкнулись два электросамоката: погиб подросток
01 ноября 2026, 09:41Авиаудар по Краматорску: россияне разрушили здание горисполкома
01 ноября 2026, 09:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »