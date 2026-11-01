Фото: Ровенская ОВА

Ночью 1 ноября на территории Острожской общины на Ровенщине в результате вражеской атаки поврежден жилой дом

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны отражали воздушные атаки противника.

В то же время избежать последствий вражеских обстрелов не удалось. В результате атаки в Острожчине возник пожар, который уже локализовали.

По данным ГСЧС, площадь возгорания составляла 100 кв. м. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Напомним, 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области. Погиб 42-летний мужчина из Хмельнитчины.