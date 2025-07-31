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В Словении в смертельном ДТП погибли украинцы
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31 июля 2025, 02:35

В Словении в смертельном ДТП погибли украинцы

31 июля 2025, 02:35
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Фото: Dnevnik.si
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В Словении произошла смертельная авария. Среди жертв есть граждане Украины

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

30 июля на автомагистрали неподалеку от поселения Словенские Конницы произошло смертельное ДТП. Украинец, который был водителем автобуса, перевозил семь человек. Он превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа. Предварительно им руководил россиянин.

В результате столкновения пятеро пассажиров микроавтобуса погибли. Предварительно четверо из них были гражданам Украины. Водитель получил легкие травмы, еще одна его пассажирка получила тяжелые травмы.

Напомним, что 13 июня на автомагистрали A81 (Ренн-Ле-Ман) туристический автобус с детьми и их сопровождающими съехал в кювет и опрокинулся. В результате этого ДТП погибли четыре человека, трое из них — граждане Украины.

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