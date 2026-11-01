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01 ноября 2026, 11:21

Россия атаковала Украину 433 дронами: есть попадания на 16 локациях

01 ноября 2026, 11:21
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку противник начал в 18:00 31 октября. Среди запущенных беспилотников было 64 реактивных Shahed. Дроны летели по направлениям Орла, Курска, Шаталового, Брянска, Миллерова (РФ), а также из временно оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 07:30, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 371 беспилотник, в том числе 47 реактивных Shahed. Более 40 ударных дронов в то время оставались в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжалась.

Попадания вражеских беспилотников зафиксировали на 16 локациях. Еще на 14 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Напомним, в октябре 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск достигли самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения – 49 040 человек.

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