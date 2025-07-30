Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, якого викрили в отриманні грошей за "допомогу" в ухиленні від військової служби

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Підозрюваний запропонував дружині мобілізованого свою участь у визнанні її чоловіка непридатним до служби та виключенні його з військового обліку.

За версією слідства, чоловік представлявся працівником правоохоронних органів і переконував, що має знайомства у територіальних центрах комплектування. Він запевняв, що може організувати відкликання військовослужбовця з частини, де той проходив службу, а потім - домогтися рішення військово-лікарської комісії щодо непридатності. Після цього, за словами підозрюваного, з'явилася б можливість офіційного виключення з військового обліку.

Вартість такої "послуги" він оцінив у 7 тисяч доларів США. У момент отримання 5 тисяч доларів авансу його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, ним займаються слідчі столичної поліції за оперативного супроводу внутрішньої безпеки НПУ.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині викрили дві корупційні схеми у ТЦК: фігурують військові. В одній із викритих схем працівник районного ТЦК разом з ексвійськовим, який раніше служив у цьому ж підрозділі, запропонували місцевому мешканцю "вирішити" питання з оформленням непридатності до військової служби.