фото: Facebook / Кристина Ефимова

Об этом сообщает известный арборист Владимир Ветроградский, передает RegioNews.

По его словам, дерево имело возраст около 400 лет и было поражено стволовой гнилью, что сделало его уязвимым к огню.

Ветроградский акцентирует, что речь идет не просто о древесине - это "возрастной гигант", принадлежавший к ландшафтному и культурному наследию столицы. Он подчеркивает, что подобные случаи поджогов не единичны, особенно в городской среде.

"Жертвой стал 400-летний раскидистый дуб, имевший в основе стволовую гниль. Стволовая гниль во взрослых деревьях - идеальная диверсионная составляющая, которая становится причиной поджога без особого труда", - отметил арборист.

400-летний дуб на территории Лысогорского форта подвергся поджогу

В сообщении он также обращает внимание на проблему безнаказанности таких действий. По его словам, пока на государственном уровне чаще выбирают путь срезки вместо лечения деревьев, защита вековых насаждений остается формальностью. В то же время Ветроградский отмечает:

"Когда вандализм неожиданно застает такие деревья в местах транзита людей... ответственность, хотим мы этого или нет, автоматически ложится на тех, кто толеровал сохранение ветхости".

Пожарная служба оперативно среагировала на возгорание, но из-за глубоких повреждений шансов на восстановление дерева практически нет.

В завершение своего сообщения Ветроградский назвал трагедию символической, отметив, что гибель дуба в сакральном месте - "непоправимая потеря для пространства".

"С этой болезненной утратой сегодня чувствовался гнев самого Перуна", - подытожил арборист.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам. Ранее сообщалось, разоблачена незаконная вырубка более 3 тысяч деревьев на Львовщине: ущерб - 14,5 млн грн.