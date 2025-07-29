Жительница Одесщины может сесть на 10 лет за то, что подожгла солому односельчанина
В результате противоправных действий женщины огнем было уничтожено 130 тюков пшеничной соломы. Событие произошло на прошлой неделе днем в одном из сел Дивизийского территориального общества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что местная жительница подожгла спичками соломенные тюки, принадлежащие односельчанину и находившиеся вблизи его частного дома. В результате поджога огнем было уничтожено 130 тюков.
Пожар увидели односельчане. Они вызвали полицейских и сотрудников ГСЧС, которые ее ликвидировали.
По факту поджога нами было начато уголовное производство и установлено лицо правонарушительницы. За совершенное женщине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Напомним, несколько недель назад в Одессе пенсионерка устроила масштабный пожар. Местная жительница подожгла один пластиковый контейнер для отходов.