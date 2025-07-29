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29 липня 2025, 17:54

У Києві на Лисій горі знищили 400-річного велетенського дуба, що ріс ще за козацьких часів

29 липня 2025, 17:54
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фото: Facebook / Христина Єфімова
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На території Лисогірського форту Київської фортеці підпалили багатовіковий дуб

Про це повідомляє відомий арборист Володимир Ветроградський, передає RegioNews.

За його словами, дерево мало вік близько 400 років і було уражене стовбуровою гниллю, що зробило його вразливим до вогню.

Ветроградський акцентує, що йдеться не просто про деревину - це "віковий велетень", який належав до ландшафтного і культурного спадку столиці. Він підкреслює, що подібні випадки підпалів не є поодинокими, особливо в міському середовищі.

"Жертвою став 400-річний розлогий дуб, який мав в основі стовбурову гниль. Стовбурова гниль в дорослих деревах - ідеальна диверсійна складова, яка стає причиною підпалу без особливих зусиль", - зазначив арборист.

400-річний дуб на території Лисогірського форту зазнав підпалу

У дописі він також звертає увагу на проблему безкарності таких дій. За його словами, поки на державному рівні частіше обирають шлях зрізання замість лікування дерев, захист вікових насаджень залишається формальністю. Водночас Ветроградський наголошує:

"Коли вандалізм зненацька застає такі дерева в місцях транзиту людей... відповідальність, хочемо ми цього чи ні, автоматично лягає на тих, хто толерував збереження трухляви".

Пожежна служба оперативно зреагувала на займання, але через глибокі пошкодження шансів на відновлення дерева практично немає.

На завершення свого допису Ветроградський назвав трагедію символічною, зазначивши, що загибель дуба у сакральному місці - "непоправна втрата для простору".

"З цією болючою втратою сьогодні відчувався гнів самого Перуна", — підсумував арборист.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні: яких наслідків чекати українцям. Раніше повідомлялося, викрито незаконну вирубку понад 3 тисяч дерев на Львівщині: збитки - 14,5 млн грн.

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