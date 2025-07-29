фото: Facebook / Христина Єфімова

Про це повідомляє відомий арборист Володимир Ветроградський, передає RegioNews.

За його словами, дерево мало вік близько 400 років і було уражене стовбуровою гниллю, що зробило його вразливим до вогню.

Ветроградський акцентує, що йдеться не просто про деревину - це "віковий велетень", який належав до ландшафтного і культурного спадку столиці. Він підкреслює, що подібні випадки підпалів не є поодинокими, особливо в міському середовищі.

"Жертвою став 400-річний розлогий дуб, який мав в основі стовбурову гниль. Стовбурова гниль в дорослих деревах - ідеальна диверсійна складова, яка стає причиною підпалу без особливих зусиль", - зазначив арборист.

400-річний дуб на території Лисогірського форту зазнав підпалу

У дописі він також звертає увагу на проблему безкарності таких дій. За його словами, поки на державному рівні частіше обирають шлях зрізання замість лікування дерев, захист вікових насаджень залишається формальністю. Водночас Ветроградський наголошує:

"Коли вандалізм зненацька застає такі дерева в місцях транзиту людей... відповідальність, хочемо ми цього чи ні, автоматично лягає на тих, хто толерував збереження трухляви".

Пожежна служба оперативно зреагувала на займання, але через глибокі пошкодження шансів на відновлення дерева практично немає.

На завершення свого допису Ветроградський назвав трагедію символічною, зазначивши, що загибель дуба у сакральному місці - "непоправна втрата для простору".

"З цією болючою втратою сьогодні відчувався гнів самого Перуна", — підсумував арборист.

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