Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам

Апрель 2020 года у жителей Украины будет ассоциироваться в будущем не только с карантином вызванным пандемией, а еще и с одной из крупнейших экологических катастроф в стране – десятидневным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь уничтожил 12 заброшенных сел и подошел к хранилищу ядерных отходов

Фото: ГСЧС Украины

Апрель 2020 года у жителей Украины будет ассоциироваться в будущем не только с карантином вызванным пандемией, а еще и с одной из крупнейших экологических катастроф в стране – десятидневным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Огонь уничтожил 12 заброшенных сел и подошел к хранилищу ядерных отходов

RegioNews узнал о реальных масштабах трагедии и выяснил у эколога Владимира Борейко следует ли украинцам бояться радиации.

Что произошло?

По информации главного управления Национальной полиции в Киевской области, 4 апреля через умышленный поджог разгорелся пожар, который охватил 100 гектаров территории, ухудшила радиационный фон и заставила эвакуировать людей. Пожар ликвидировали 415 человек и 8 единиц техники. В спецоперации задействовали спасателей из 15 областей Украины.

Усложнял задачу спасателям сильный ветер, который провоцировал разрастания пожара. К тому же он перемещал опасные облака с частицами радиоактивного пепла на юг Киевщины, в сторону столицы.

Как развивались события

4 апреля в районе села Владимировка Котовского лесничества перекинулся пожар, который распространился на зону отчуждения. На место выехала пожарная техника лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща”.

6 апреля огнеборцы ликвидировали два очага пожаров общей площадью около 25 гектаров. На месте возгорания работали 138 спасателей и 32 единицы техники.

8 апреля огонь охватил около 3,5 тыс. гектаров земли, сообщили в Региональном Европейском центре мониторинга пожаров.

12 апреля Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения информировало о том, что спасатели продолжают тушить огонь вблизи сел Чистогаловка и Лелев.

13 апреля огнеборцам сообщили о третьем очаге возгорания на территории Чернобыльской зоны. Пожару присвоили 5 крайнюю степень опасности.

В тот же день член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что ситуация с пожаром в Зоне ЧАЭС стала критической. Огонь добрался до Припяти и находился в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный”, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

14 апреля после дождя спасатели продолжили тушить единичные очаги возгорания и лесную подстилку, которая тлеет. В тот же день глава ГСЧС Николай Чечеткин доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что накануне после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра. Но пока основной источник возгорания ликвидирован. Спасателям удалось не допустить переброски огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие”, "Вектор”, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

Кто виноват?

Исполняющая обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова основными причинами возгорания считает пожар, который перекинулся на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и умышленные поджоги.

14 апреля спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske заявил о том, что правоохранители установили двух мужчин, причастных к поджогам в зоне ЧАЭС, и уже вручили уведомление о подозрении. Но у подозреваемых могли быть и сообщники, на что указывают ряд улик. Также он добавил, что один из задержанных - ранее судимый 27-летний житель села Раговка, который пояснил, что забавы ради в нескольких местах поджег дикорастущую траву.

Позже сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС вместе с правоохранителями Иванковского отделения полиции установили поджигателя, причастного к пожару 13 апреля. Это 37-летний местный житель.

Мужчина решил избавиться от сухой травы и мусора. Сжег их у себя во дворе, а остатки костра на тележке вывез за село и бросил. Когда увидел, как вспыхнул сухостой, не вызвал полицию и спасателей, а пытался справиться с огнем самостоятельно. Ветер перебросил пламя на территорию леса в Зоне отчуждения, где и возник масштабный пожар.

Поджигателю грозит штраф от трехсот до пятиста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Эколог Владимир Борейко об убытках от пожара и его последствия

Дождь естественным путем затушил остатки пожара. Остались лишь маленькие тлеющие очаги, которые не представляют глобальной опасности. Если бы не произошло естественного вмешательства в ситуацию, то пожар бы горел еще несколько недель, пока на территории не сконцентрировали рекордное количество техники МЧС, – рассказал RegioNews Борейко.

"Основная причина пожара – системное разрушение государственного контроля. Так, сотрудники экологической инспекции и МЧС имеют право выписывать штрафы. Но, чтобы согласовать все необходимые формальности, им месяц времени надо. Это нельзя назвать государственным контролем", - говорит эколог.

Кроме того, эксперт считает, что больше всего людям вредит не радиоактивный пепел, а бензопирен. "Это вещество первого класса вредности, которое выделяется при горении древесины вместе с углекислым и угарным газами. О реальной угрозе населению от радиации сейчас нельзя говорить с точностью. Дозиметры, которые доступны для обычного человека, не дают представления об истинном состоянии опасности. Они измеряют только альфа-частицы, тогда как для полной картины необходимо знать показатели бета и гамма загрязнения", - утверждает Борейко.

Сейчас в группе риска - люди пожилого возраста, дети и взрослые, которые имеют слабые легкие или онкозаболевания. Ведь, по словам эколога, бензопирен - канцероген. "Самая большая опасность сейчас - для спасателей, которые непосредственно были задействованы при тушении пожара, и жителей Иванкова Катюжанки, Лютежа, Дымера. Из-за карантинных ограничений люди лишены возможности дышать свежим воздухом. В их легких оседают все те вещества, которые попадают в закрытые квартиры", – говорит Борейко.

К тому же в огне погибли многие виды животных, которые не смогли убежать: зайцы, ежи, птицы, что как раз сидели на гнездах. Точное количество пострадавших животных пока трудно назвать.

Однако, уже сейчас эксперты называют точную цифру убытков, которые понесло государство. Это несколько десятков миллионов гривен. Частично уничтожено "рыжий лес” - это около 10 квадратных километров деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. Высокая доза радиации покрасила их в буро-красный цвет. Дотла выгорели также 12 сел – в частности, Лелев, Копачи, Полесское и Грезля.

Ответственность

До апреля 2020 года Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривали за поджог травы штраф в сумме от 170 до 340 гривен.

Отныне за загрязнение воздуха придется заплатить от 3,6 до 61,2 тысяч грн. За уничтожение или повреждение объектов растительного мира нарушителя ждет штраф от 91,8 до 153 тысяч грн. При возникновении пожара в лесу за нарушение требований пожарной безопасности придется платить из своего кармана от 1,5 до 15,3 тысяч грн. За самовольное выжигание растительности или ее остатков грозит штраф в размере от 3 до 21,4 тысяч грн.

Украинский парламент также предусмотрел уголовную ответственность за поджоги, повлекшие за собой тяжкие последствия. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Можно ли избежать подобной трагедии в будущем?

Усиление уголовной ответственности, просветительская работа с местным населением и оборудование потенциально опасных участков необходимой техникой в будущем может помочь предотвратить повторение катастрофы 4 апреля, уверен заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Уверен, что после масштабного пожара в зоне ЧАЭС будут приняты изменения по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров. Это использование современных технологий по охране леса - например, беспилотных летательных аппаратов, оборудованных инфракрасными камерами для своевременной фиксации малейших возгораний”, - сказал Геращенко.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 15 апреля в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожарные продолжают тушить тлеющие очаги, которые остались после масштабного пожара.