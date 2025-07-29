Россияне готовили убийство командира батальона "Волки Да Винчи"

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, покушение готовилось Федеральной службой безопасности Российской Федерации, которая для этого завербовала жителя Днепропетровщины, выдавая себя за представителей СБУ.

Как обяснили в ведомстве, это пример новой тактики ФСБ: агентурные операции "под чужим флагом", когда представители российской спецслужбы выдают себя за сотрудников украинских органов безопасности. В этом случае мужчина из Каменского, участник АТО, был убежден, что работает на СБУ и должен "обезвредить вражеского корректировщика".

Псевдосотрудница СБУ вышла на мужчину из-за соцсетей и сообщила, что он якобы фигурирует в уголовном деле за "госизме" из-за предварительного заказа лекарств из интернет-магазина, который, по ее словам, финансирует армию РФ. Для усиления психологического давления ему направили фальшивую повестку на допрос в СБУ. Далее - "предложение" сотрудничества в обмен на закрытие дела.

Используя патриотические убеждения мужчины, фсб-кураторы убедили его, что он помогает Службе безопасности Украины.

Позже агент ФСБ передал координаты схрона с оружием на окраине Киева. Там мужчина нашел автомат Калашникова и продолжил следить за украинским офицером. Указание на ликвидацию он получил сразу же после очередного ракетного удара по столице, за который куратор из ФСБ пытался возложить ответственность на командира ВСУ.

Оперативники СБУ задержали исполнителя, когда тот вышел на улицу с автоматом. Во время обыска у него изъяли оружие и мобильный телефон, с которым велись контакты с ФСБ.

Задержанному объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.

СБУ отмечает, ведомство не вербует по телефону и не дает сомнительных или противоправных задач.

В случае получения подозрительных сообщений или звонков от лиц, представляемых сотрудниками СБУ, немедленно обращайтесь на горячую линию: 0 800 501 или в чат-бот "Спали ФСБшника".

Напомним, в Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны. Правоохранители установили, что с начала 2025 года фигурант собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные для ФСБ РФ с разъяснением координат военного полигона и количества находящихся на нем военнослужащих.