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В столице судили айтовца, работавшего на российские спецслужбы. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Россияне завербовали жителя Киева, который занимал должности в "Укртелекоме" от инженера-программиста до начальника отдела и имел достаточный опыт работы в руководящих должностях в сфере организации сетей связи.

Осенью 2023 года мужчина познакомился в мессенджере с представителем российской спецслужбы. Россиянин использовал номер телефона военнослужащего ВСУ, который в июле 2023-го без вести пропал во время выполнения боевого задания в районе Клещиевки Бахмутского района Донецкой области.

Обвиняемый передавал россиянам географические координаты серверов военных ВСУ, через которые была организована внутренняя связь. Он также объяснял россиянам, как попасть по серверам связи ВСУ, куда они раньше не попадали.

При этом, согласно письму воинской части, при получении "схемы подключения" и при наличии доступа к оборудованию "Укртелеком" враг мог прослушивать городские телефонные разговоры военнослужащих.

На суде айтовец признал вину. По его словам, после начала полномасштабной войны его жена и дочь уехали в Британию. Он из разрушенного дома в Ирпене переехал в Киев. Уже осенью 2023 с ним связались россияне. По его словам, неизвестные якобы имели информацию о его документах, а также о документах его жены и дочери. Мужчина заявил, что якобы сбросил схему подключений традиционной телефонии, думая, что это ни на что не влияет, чтобы россияне от него отстали.

Суд также опросил жену пропавшего военного. Она подтвердила, что после исчезновения мужчины увидела его телефон в сети и начала писать ему и звонить по телефону, но зря. Впоследствии она понимала, что телефон у кого-то из окупантов, и просила информацию о своем муже, но ее заблокировали без ответа.

Айтовца приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Напомним, ранее в Киеве судили чиновника Госкосмоса за государственную измену . Он передавал важную информацию через проживавшую в РФ жену. По его словам, все его действия были для того, чтобы переехать в Россию, где живут его родственники.