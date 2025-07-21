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В Харькове получил термин предатель, выполнявший задачи российской разведки. Он сам свою вину признал

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харькове признали мужчину виновным в теракте и держащей измене. Известно, что его завербовал знакомый, оказавшийся разведчиком Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В период с ноября 2023 по март 2024 года обвиняемый по указаниям куратора расклеивал по городу открытки с российским флагом. Также он фотографировал с флагом РФ на фоне публичных мест Харькова.

В апреле прошлого года мужчина поджег релейный шкаф возле железнодорожной платформы "Карачовка" в поселке Покотиловка Харьковской области. Для приобретения нужных средств заказчики переслали ему 4 тысячи гривен.

Еще одной задачей стало устроить аварию поезда между селами Мерефа и Тимченко Харьковской области, положив на путь "металлический трамплин". В июне того же года он и его партнер по преступлению заложили самодельное взрывное устройство под переднее пассажирское сиденье автомобиля военнослужащего Вооруженных сил Украины. В результате взрыва автомобиль Hyundai Tucson был полностью уничтожен, а военный получил травмы средней тяжести.

Уже осенью 2024 года мужчина нашел еще один автомобиль ВСУ, ставший его целью. Он фотографировал этот автомобиль своим кураторам, и именно в этот день его задержали правоохранители.

На суде мужчина признал свою вину. Он также подтвердил, что получал от россиян деньги. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судили местного жителя Донецкой области. Он передавал россиянам данные о размещении ВСУ на Славянском направлении.