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У столиці судили айтівця, який працював на російські спецслужби. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Росіяни завербували жителя Києва, який обіймав посади в "Укртелекомі" від інженера-програміста до начальника відділу і мав достатній досвід роботи на керівних посадах у сфері організації мереж звʼязку.

Восени 2023 року чоловік познайомився у месенджері з представником російської спецслужби. Росіянин використовував номеру телефону військовослужбовця ЗСУ, який у липні 2023-го безвісти зник під час виконання бойового завдання в районі Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.

Обвинувачений передавав росіянам географічні координати серверів військових ЗСУ, через які було організовано внутрішній звʼязок. Він також пояснював росіянам, як влучити по серверах зв'язку ЗСУ, куди вони раніше не влучали.

При цьому, відповідно до листа військової частини, в разі отримання "схеми підключення" і за наявністю доступу до обладнання "Укртелеком" ворог міг прослуховувати міські телефонні розмови військовослужбовців.

На суді айтівець визнав провину. За його словами, після початку повномасштабної війни його дружина і донька виїхали до Британії. Він зі зруйнованого будинку в Ірпені переїхав до Києва. Уже восени 2023 року з ним зв'язались росіяни. За його словами, невідомі особи нібито мали інформацію про його документи, а також про документи його дружини та доньки. Чоловік заявив, що нібито скинув схему підключень традиційної телефонії, думаючи, що це ні на що не впливає, щоб росіяни від нього відчепились.

Суд також опитав дружину зниклого військового. Вона підтвердила, що після зникнення чоловіка побачила його телефон у мережі й почала писати йому і телефонувати, але даремно. Згодом вона розуміла, що телефон в когось з окупантів, і просила інформацію про свого чоловіка, але її заблокували без відповіді.

Айтівця приговорили до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Нагадаємо, раніше в Києві судили чиновника Держкосмоса за державну зраду. Він передавав важливу інформацію через дружину, яка проживала у РФ. За його словами, всі його дії були для того, щоб переїхати до РФ, де живуть його родичі.