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В столице получил приговор чиновник, работавший в Государственном космическом агентстве. Долгое время он передавал данные россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Киеве судили за государственную измену заведующего сектором охраны труда, гражданской защиты и охраны окружающей среды Государственного космического агентства Украины.

С лета 2024 года до конца февраля 2025 года он собирал и передавал спецслужбам РФ информацию о деятельности Государственного космического агентства Украины, а также региональных, территориальных подразделений, предприятий и учреждений, входящих в сферу его управления.

Известно, что мужчину завербовали при посредничестве его жены. При этом сама женщина уехала за границу еще в июне 2022 года.

Чиновник фотографировал служебные документы и копировал документы с рабочего компьютера на флеш-носитель. Информацию он пересылал супруге. Он маскировал это под "лабораторные работы".

В частности, речь идет о создании международного консорциума по развитию украинского спутникового производства, информации о планируемых мерах по развитию военно-технического сотрудничества с другими государствами и другие данные.

Во время заседания чиновник полностью признал свою вину и раскаялся. По его словам, его супруга в РФ подала документы на получение гражданства, и в документах указала должность мужа. Поэтому через некоторое время в нее приехал сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. За это он предложил оплату лечения ее дочери, которая там якобы заболела. Обвиняемый и сам планировал переехать в РФ.

По его словам, он не получал денег, а делал это все, чтобы помочь его родственникам в РФ. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье осудили за государственную измену 19-летнюю девушку. Она "сливала" россиянам данные о расположении украинских командных пунктов и предприятий.