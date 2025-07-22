В Киеве в Печерском районе упало дерево: полоса движения перекрыта
В столице из-за бури рухнуло дерево. В результате перекрыто движение на проезжей части на улице Грушевского
Об этом сообщает RegioNews с места происшествия.
В Киеве на улице Михаила Грушевского, в районе стадиона имени Лобановского, буря свалила дерево на проезжую часть. В результате этого одну полосу движения перекрыло. Также наклонило высоковольтную линию.
Напомним, ранее в Харькове в результате сильного дождя с ветром упало дерево на 7-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован.
В Киеве из-за ливня водители застряли в пробке - что происходитВсе новости »
20 июля 2025, 17:54Из-за непогоды на Полтавщине обесточены 12 населенных пунктов
19 июля 2025, 09:47Непогода на Прикарпатье: три села остались без транспортного сообщения
18 июля 2025, 15:20
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Германия передаст Украине два Patriot, но есть условие
22 июля 2025, 19:33В Полтаве судили мужчину, который торговал гуманитарной помощью
22 июля 2025, 19:13Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП, – нардепка Клименко
22 июля 2025, 19:01Одна из стран ЕС призвала своих граждан покинуть РФ
22 июля 2025, 18:59Мы сейчас находимся на важной исторической развилке
22 июля 2025, 18:45Из-за российского удара часть Сумской области осталась без света
22 июля 2025, 18:44В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены дома и социальное учреждение
22 июля 2025, 18:41В известном ресторане Львова обнаружили многочисленные нарушения
22 июля 2025, 18:24В Киеве после ливня затопило главную площадь страны - Майдан Незалежности
22 июля 2025, 18:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »