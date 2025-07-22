Фото: RegioNews

В столице из-за бури рухнуло дерево. В результате перекрыто движение на проезжей части на улице Грушевского

Об этом сообщает RegioNews с места происшествия.

В Киеве на улице Михаила Грушевского, в районе стадиона имени Лобановского, буря свалила дерево на проезжую часть. В результате этого одну полосу движения перекрыло. Также наклонило высоковольтную линию.

Напомним, ранее в Харькове в результате сильного дождя с ветром упало дерево на 7-летнюю девочку. Ребенок был госпитализирован.