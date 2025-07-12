Непогода в Харькове: на 7-летнюю девочку упало дерево
В Харькове вечером 12 июля пошел сильный дождь с ветром, молнией и громом. Из-за этого упало дерево, и пострадал ребенок
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Олега Синегубова, в Харькове из-за непогоды пострадал ребенок. Инцидент произошел в Основянском районе города. На 7-летнюю девочку упало дерево.
"Ребенок госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.
Напомним, накануне непогода накрыла Днепропетровщину. Там выпал очень сильный град большого размера. Из-за таких погодных условий жители региона вынуждены оставаться в своих домах, избегая пребывания на открытом воздухе.
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