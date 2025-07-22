У Києві в Печерському районі впало дерево: смуга руху перекрита
У столиці через бурю повалилось дерево. Внаслідок цього перекрито рух на проїжджій частині на вулиці Грушевського
Про це повідомляє RegioNews з місця події.
У Києві на вулиці Михайла Грушевського, в районі стадіону імені Лобановського, буря повалила дерево на проїжджу частину. Внаслідок цього одну смугу руху перекрило. Також нахилило високовольтну лінію.
Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок сильного дощу з вітром впало дерево на 7-річну дівчинку. Дитину госпіталізували.
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