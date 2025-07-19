Из-за непогоды на Полтавщине обесточены 12 населенных пунктов
В результате сложных погодных условий на территории Полтавской и Гадячской территориальных общин произошло аварийное отключение электроснабжения
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
По его словам, без света осталось 12 населенных пунктов. Обесточены 81 юридический и 1186 бытовых потребителей.
"По информации АО "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской ТГ. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметил Когут.
Напомним, из-за сильных дождей в селе Гринява на Ивано-Франковщине затопило часть дороги, что временно прервало транспортное сообщение с тремя селами Белобережской общины.
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