фото: Телеграмм/Реальный Киев

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В столице из-за интенсивных осадков затопило площадь Галицкую в направлении проспекта Берестейского. Из-за подтопления движение транспорта на этом участке существенно усложнено.

По сообщениям очевидцев, вода покрывает часть проезжей части, поэтому водители вынуждены снижать скорость или объезжать затопленную территорию. На месте образовалась пробка. Коммунальные службы еще не успели устранить последствия непогоды.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты и учитывать ситуацию при планировании поездок. Синоптики предупреждают о вероятности новых ливней в ближайшие часы, так что ситуация на дорогах может осложниться еще больше.

Ранее сообщалось, где будет жара до +35 градусов, а где дожди с грозами: синоптик дала прогноз погоды на выходные.