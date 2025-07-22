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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Киеве избрали меру пресечения для адвоката в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 4,5 миллиона гривен. По данным следствия, группа злоумышленников помогала мужчинам призывного возраста оформлять поддельные документы для переправки за границу.

Подрабатывали документы о наличии инвалидности у мужчин или их родственников, нуждающихся в уходе. Это, в частности, справки, выписки, выводы и многое другое. Свои услуги злоумышленники рекламировали и вживую, и в соцсетях. Поддельные документы обошлись клиентам в 7 тысяч долларов. Деньги перечислялись на крипто-кошелек, а "товар" присылали по почте.

Организатором выдают жителя Днепра, которому в 2023 году Советом адвокатов Запорожской области выдано свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Предполагается, что именно он осуществлял общее руководство и координацию других участников организованной группы, контролировал поступление средств от преступной деятельности и распределял их между участниками, арендовал офис в городе Днепр.

По материалам дела, злоумышленники заработали таким образом не менее 420 тысяч долларов США. В гривневом эквиваленте это будет больше 17 миллионов.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили еще один бизнес на военнообязанных. Мужчина за 7 тысяч долларов предлагал помощь в бегстве за границу.